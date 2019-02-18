جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

كتب ـ مصطفى جويلي:

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً، تحدث خلاله معهم عن

الفوز بالأمس وهنأهم علي ذلك، مطالبهم بالمزيد فيما هو قادم.

كما شدد عليهم علي ضرورة مواصلة الإنتصارات

خلال الفترة المقبلة والاستمرار في مواصلة التصدر، من خلال التركيز وبذل أقصى جهد لديهم في التدريبات.

كما تحدث جروس مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية التي حدثت بلقاء الأمس أمام انبي.