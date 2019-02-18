جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً، تحدث خلاله معهم عنالفوز بالأمس وهنأهم علي ذلك، مطالبهم بالمزيد فيما هو قادم.
كما شدد عليهم علي ضرورة مواصلة الإنتصارات
كما تحدث جروس مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية التي حدثت بلقاء الأمس أمام انبي.
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