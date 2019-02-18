تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك بعد الفوز على إنبي

الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: أدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بلقاء الفريق أمس أمام إنبي تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض الخفيف وذلك على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز. بملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز. وعقب التدريبات التأهيلية توجه اللاعبون إلى الجيم لأداء بعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد. وفضل الجهاز الفني خوض هذه المجموعة لهذه الفقرة فقط، حتى لا يتعرضوا للإرهاق وذلك في ظل ضغط المباريات للفريق.

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