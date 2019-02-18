مدرب مانشستر يونايتد يصف أليكسيس سانشيز بزجاجة الكاتشب

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يعاني أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد من تراجع مستواه منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر، قادمًا من آرسنال، لكنه يستعد لمواجهة تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستريونايتد عن سانشيز صاحب الـ30 عاما "هو لا يزال شابا ولكنه يستطيع اللعب لأعوام كثيرة قادمة، لقد كان مصابًا في الفترة الأولى لذا من غير المنطقي
وأضاف واصفا : "أليكسيس سانشيز مثل زجاجة الكاتشب التي تعصرها ولا يخرج منها شيء، ولكن فجأة يخرج الكاتشب منها بكثافة".
وأحرز سانشيز هدفين فقط في 19 مباراة خاضها، والكثير من المباريات كان يجلس علي دكة البدلاء ويدخل اللقاء كبديل.
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