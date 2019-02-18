جناح بايرن ميونيخ يكشف أهم لاعب في ليفربول قبل القمة

كتب: محمد معتز صلاح الدين

حدد سيرجي جانبري جناح بايرن ميونيخ الألماني أهم لاعب بين صفوف ليفربول، قبل مواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء غد، الثلاثاء، ضمن دور الـ١٦ بدوري أبطال

أوروبا.

وأكد جانبري على أهمية جورجينهو فينالدوم والدور الكبير الذي يلعبه مع ليفربول وربطه بين الخطوط.

وأضاف جانبري "اللاعب الرئيسي في تشكيلة ليفربول ؟ فينالدوم، عندما أشاهد مباريات ليفربول فهو في كل مكان بالملعب".

وأشار "جيني يعمل بعيدًا عن الأضواء، هو الرابط بين الدفاع و الهجوم و له تأثير كبير على نتائج مباريات ليفربول."