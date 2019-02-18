الزمالك يعسكر بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

كتب ـ مصطفى جويلي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني خوض المران الأخير للفريق غدًا على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة

طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل، بالجولة 23 من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يغادر الفريق عقب المران

غدا للسويس للدخول في معسكر هناك استعدادًا للمباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.