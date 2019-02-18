قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني خوض المران الأخير للفريق غدًا على ملعب النادي استعدادًا لمواجهةطلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل، بالجولة 23 من الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يغادر الفريق عقب المران
وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعسكر بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.