وزير الإعلام السعودي ينفي رغبه بن سلمان لشراء مانشستر يونايتد

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قام تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي ، بنفي وجود رغبة من جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
الشبانة كتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا".
وأكمل :"فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه إعلانيه، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن أي نتيجة".
وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أكدت أمس السبت، عن تقديم ولي العهد السعودي عرضًا لملاك مانشستر يونايتد يقدر بـ3.8 مليار جنيه إسترليني
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