فوز المنتخب المالي بكأس الأمم الأفريقية للشباب

فاز المنتخب المالي بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتي تمت استضافتها في نيجيريا خلال الشهر الجاري، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السنغالي، عقب انتهاء المواجهة النهائية بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم المنتخب المالي بهدف سجله بوبكر تراوري في الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يتعادل السنغالي سليماني أو في الدقيقة الخامسة والسبعين، لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، قبل أن يحسم المنتخب المالي ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وكان المنتخب الجنوب أفريقي قد حسم مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع لمصلحته، بعد تفوقه بركلات الترجيح على أصحاب الأرض بنتيجة 5-3، عقب انتهاء وقتي المواجهة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهلت منتخبات مالي، السنغال، جنوب أفريقيا ونيجيريا لتمثيل أفريقيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها الأراضي البولندية في الفترة "23 مايو - 15 يونيو" بعام 2019 الجاري.