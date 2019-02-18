نيكو كوفاتش: نحن هنا للفوز بالألقاب هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ

صرح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نيكو كوفاتش إن فرص فريقه متساوية مع مضيفه ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ويعلم أن الضغوط كبيرة على الرغم من أن هذا هو موسمه الأول الذي يقود فيه النادي البافاري.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على ليفربول، وصيف النسخة الماضية من البطولة الأوروبية، بعد غد الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر.

ويحتل بايرن ميونخ، الذي توج بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في 2013، المركز الثاني في الدوري الألماني خلف بوروسيا دورتموند ويبدو ان الفريق مهدد بالخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

وقال كوفاتش لمجلة "كيكر" في نسختها التي تصدر غدا الاثنين :" نحن هنا للفوز بالألقاب. هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ".

ويأمل كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، أن يكون هناك تقييما عادلا لعمله بنهاية الموسم.

واختتم :"العامل الحاسم هو كيفية رؤيتنا له داخليا- والبقاء واقعيين. التخيل سيجعلنا ساذجين".