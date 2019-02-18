القرار النهائي لخوض الأهلي لقاء بيراميدز في يد الخطيب

اعترض الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي، التعليق على أزمة مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، في ثمن نهائي كأس مصر، والمقرر لها 28 فبراير الجاري، بدلا من لقاء الفريقين الدوري المصري الممتاز.

وقد أعلن الأهلي، رفضه قرار اتحاد الكرة، تبديل مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز بلقاء الكأس، مشددا على التمسك بجدول المباريات المعلن من قبل الجبلاية حتى نهاية مارس/ أذار المقبل.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني ، أن القرار النهائي الخاص بخوض اللقاء من عدمه، في يد إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وليس للجهاز الفني التدخل في هذا الأمر.

وكشف المصدر أن محمود الخطيب يجري في الوقت الحالي اتصالات مكثفة، مع أعضاء المجلس للاستقرار على القرار النهائي الخاص بهذه الأزمة.

وكان اتحاد الكرة المصري، اعتمد اليوم الأحد، المواعيد الجديدة الخاصة باللقاء، واستقر على نفس قراره السابق بملاقاة الأهلي لبيراميدز في الكأس، بدلاً من الدوري 28 فبرايرالحالي .