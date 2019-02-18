شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط»: إيقاف مولد الاتحاد 8 مباريات وسيبا الشباب مباراتين.. وتغريمهما 30 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مدير فريق نادي الاتحاد أسامه المولد ثمان مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال، وذلك لاعتدائه على مدرب نادي الرائد، بعد نهاية المباراة التي جمعت الرائد بالاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين، في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أصدرت اللجنة قرارا بإيقاف لاعب نادي الشباب سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين وإلزامه بدفع غرامه مالية قدرها (10.000) ريال، وذلك لاستخدام اللاعب قوة مفرطة ضد لاعب الفريق المنافس، في المباراة التي أٌقيمت بين فريقي الشباب والوحدة ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.