أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نادي الزمالك بإقامة مباراة الفريق أمام بترو أتليتكو الأنجولي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل.

ويلتقي الزمالك أمام بترو أتليتكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتعادل الزمالك مباراته السابقة أمام نصر حسين داي، فيما خسر أول مواجهاته بالمجموعة أمام جورماهيا الكيني.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل نصر حسين داي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه بترو أتليتكو وجورماهيا بـ3 نقاط لكل فريق.

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يحدد موعد مواجهة الزمالك وبترو أتليتكو بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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