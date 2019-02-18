شكرا لقرائتكم حمدي فتحي أساسيًا أمام الداخلية والفحص يحسم مصير الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى الدفع بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

فيما يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لإختبار طبي قبل انطلاق مران فريقه عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وسيحدد الفحص الطبي موقف الشناوي من الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية.

وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، ليفضل لاسارتي الدفع بإكرامي بديلا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.