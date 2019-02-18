شكرا لقرائتكم النصر يستضيف أجمك الأوزبكي في "ملحق" أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض النصر السعودي مواجهةً محفوفة بالمخاطر، يوم الثلاثاء، حينما يستضيف فريق أجمك الأوزبكي، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المحلق الآسيوي المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر لمواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها هذه الفترة بالدوري بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا عقب فوزه على فريقي القادسية وأهلي جدة في المرحلتين السابقتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون فيتوريا في مأزق الغيابات الاجبارية لأهم نجوم الفريق والذين يتقدمهم المغربي نور الدين أمرابط والبرازيليان بيتروس وبرونو أوفيني والنيجيري أحمد موسى بعد أن استبعدهم المدرب من قائمته الآسيوية، حيث ينص نظام مسابقة دوري أبطال آسيا على أن يسجل كل فريق 4 لاعبين أجانب من ضمنهم لاعب آسيوي وهو ما دعا المدرب فيتوريا لاختيار الحارس الأسترالي براند جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه فيكتور جوليانو بالإضافة إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الفريق.

ويشارك النصر لأول مرة في الملحق الآسيوي حيث شارك مباشرة في دوري المجموعات في ثلاث نسخ أعوام 2011 و2015 و 2016. وفي حال تأهل النصر فإنه سيقع في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه فريقي الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مواجهة الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني التي ستقام مساء يوم الثلاثاء.

ويشارك فريق أجمك الأوزبكي لأول مرة في دوري أبطال آسيا، حيث تأهل إلى هذه المرحلة عقب فوزه الأسبوع الماضي على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكستاني 4-2 في المرحلة الأولى من التصفيات.

ومنح الاتحاد القاري أوزبكستان مقعدا ونصف للمشاركة في دوري الأبطال، حيث سيشارك مباشرة في دوري المجموعات فريق لوكوموتيف طشقند، وفجّر فريق أجمك المغمور في أوزبكستان في الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل بعد تتويجه بلقب الكأس في بلاده بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق باختاكور 3-1، ليشارك في الملحق الآسيوي لأول مرة في تاريخه.