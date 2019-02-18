7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 18 فبراير 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها استبعاد السويس وبورسعيد من استضافة دور الـ16 ببطولة أفريقيا، حمدى فتحى يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام الداخلية.. واختبار للشناوى.

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة أمّم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر علي استبعاد ملعبي بورسعيد والسويس من استضافة مباريات دور الـ16 بالبطولة ، علي أن يتم اقامة المباريات بداية من دور الـ16 علي إستاد القاهرة والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية.

حول مسئولو نادى بيراميدز25 ألف دولار على حساب اتحاد الكرة، هى تكلفة استقدام حكام أوروبيين لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الجونة والمقرر لها غدا الثلاثاء.

أبلغ الأجوروياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محمود الخطيب رئيس النادي حاجة الفريق لحارس مرمى من الفئة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

استقر مسئولو الزمالك على تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب جديد، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لمصدر مطلع بالقلعة البيضاء، أوضح أن إدارة الكرة تنوى استمرار الظهير الصاعد أحمد فتوح، فى فترة الإعارة بسموحة، والتى بدأت منذ يناير الماضى وتمتد لمدة موسم ونصف من أجل تقييمه بشكل كامل؛ لذلك سيبحث الأبيض عن ضم لاعب جديد لتدعيم تلك الجبهة فى فترة الانتقالات المقبلة.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، جديا الموافقة على طلب بعض الأعضاء بالمجلس بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى، لتقام يومىّ 29 و30 مارس المقبل بدلا من 23 فبراير الجارى.

يدرس الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على سياسة التدوير فى تلك المرحلة ولكنها ستكون بشكل جزئى فى بعض المراكز، لرفضه إجراء أى تعديلات جذرية فى التشكيل الأساسى للزمالك، خاصة أنه يفضل استخدام سياسة التدوير بالشكل الذى يحافظ على تركيبة الفريق