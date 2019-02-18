الزمالك يتلقى إخطارا من الكاف بموعد مواجهة بترو أتلتيكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية في التاسعة من مساء الأحد المقبل.
وكان الزمالك خسر أولى مباريات دور المجموعات أمام جورماهيا الكيني قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي.
ويحتل نصر حسين داي الجزائري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالصدارة ويأتي بعده جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة
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