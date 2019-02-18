شكرا لقرائتكم خبر عن عامر ومهدي يزوران دويدار بعد جراحة وتر اكيليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق على زيارة احمد دويدار مدافع الفريق في المستشفى، بعد اجرائه جراحة وتر اكيليس للشد من ازره ومطالبته بسرعة استرداد مستواه الفني والبدني.
وأكد عامر ومهدي لدويدار عدم تخلي الانتاج الحربي عن جهوده وإصرارهم على الوقوف بجواره لحين الخروج من هذه المحنة .
وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.
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