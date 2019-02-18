شكرا لقرائتكم خبر عن نقل خالد توحيد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض خالد توحيد رئيس قناة الأهلى لوعكة صحية أثناء مباشرة عمله بمقر النادى الأهلى . وقد تم نقل الكاتب الصحفى إلى إحدى المستشفيات القريبة من الأهلى لتلقى العلاج اللازم .

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