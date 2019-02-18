- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر لـ سوبر كورة: أنا وهؤلاء صنعنا شعبية الزمالك وحفنى ضحية صراعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصبح فاروق جعفر فى مقدمة نجوم نادى الزمالك على مدار تاريخه، بعدما نجح فى كتابة اسمه بحروف من نور، سواء خلال وجوده كلاعب أو مدرب أو محلل للمباريات.
"سوبر كورة" التقى بأحد علامات الزمالك لاستعادة الذكريات ومعرفة رأيه فى ما يمر به الفريق الأبيض خلال الوقت الحالى، وتحدث خلاله بصراحة شديدة عن عدة قضايا شائكة ورأيه فى عدة أمور كروية .
لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر لـ سوبر كورة: أنا وهؤلاء صنعنا شعبية الزمالك وحفنى ضحية صراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.