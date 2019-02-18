شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر لـ سوبر كورة: أنا وهؤلاء صنعنا شعبية الزمالك وحفنى ضحية صراعات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح فاروق جعفر فى مقدمة نجوم نادى الزمالك على مدار تاريخه، بعدما نجح فى كتابة اسمه بحروف من نور، سواء خلال وجوده كلاعب أو مدرب أو محلل للمباريات.

"سوبر كورة" التقى بأحد علامات الزمالك لاستعادة الذكريات ومعرفة رأيه فى ما يمر به الفريق الأبيض خلال الوقت الحالى، وتحدث خلاله بصراحة شديدة عن عدة قضايا شائكة ورأيه فى عدة أمور كروية .

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