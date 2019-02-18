شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يربك حسابات علاء عبد العال قبل مباراة الأهلي وشكوك حول كالوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربك إسلام جابر صانع ألعاب نادى الداخلية الحسابات الفنية لعلاء عبد العال، مدرب الفريق، بسبب وجود شكوك حول مشاركة اللاعب أمام الأهلي فى المباراة التى يستضيفها استاد السلام بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدورى العام.

وكان إسلام جابر تعرض للإصابة فى عضلات البطن فى تدريبات الفريق، وأكد اللواء عثمان الدسوقى، المشرف على فريق الكرة بنادى الداخلية، أن الشكوك تدور أيضاً حول مشاركة مصطفى كالوشا لاعب الفريق، والذى كان قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز.

يذكر أن إيمانويل ايجيبتور لاعب فريق الداخلية قد تعرض للإصابة فى الركبة خلال مشاركته بتمرين الفريق، ليتأكد غيابه عن المباراة المرتقبة.

وكان فريق الداخلية قد فاز بسباعية نظيفة في الودية التي خاضها الفريق أمام النصر القاهرى، فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلى، ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات.

ويطمح علاء عبد العال فى تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة فى ظل الاستفاقة المحلية التى يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذى انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز فى 6 مباريات متتالية، من أجل تخطى الموقف الصعب فى ترتيب جدول الدورى، ويفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير فى جدول المسابقة، والذى يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.