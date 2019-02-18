شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستطيع الأهلي الانقضاض على قمة الدورى؟.. أبريل شهر الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعل الصراع على قمة الدورى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، خاصة بعدما أمن الأبيض تصدره ووصل للنقطة 51 عقب تحقيق الفوز على إنبى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد بترو سبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى.

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة، إلا أن الصراع مازال داخل أرض الملعب، خاصة فى ظل تقارب عدد النقاط بين الفرق وبعضها البعض، وتتبقى 12 جولة بخلاف اللقاءات المؤجلة.

هل يستطيع الأهلي الوصول لقمة الدورى؟

قمة الدورى يعتليها الزمالك برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، ويتبقى له 14 لقاءً فى المسابقة، فى الوقت الذى يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما خاض 19 لقاءً، حقق الفوز فى 13 وتعادل فى 3 وخسر فى مثلها، ويتبقى له 15 مباراة.

الفارق بين الأهلي والزمالك 9 نقاط، ويتبقى للأحمر مباراة واحدة مؤجلة أمام الإسماعيلى حتى يتساوى مع الأبيض في عدد المواجهات، ويحتاج الأهلى للفوز فى تلك المباراة المؤجلة ليقلص الفارق مع الزمالك لـ6 نقاط، وهنا تصبح مواجهتهما المباشرة هى الفيصل.

الأهلي يواجه الزمالك 30 مارس

يلتقي الأهلي مع الزمالك فى قمة الدورى المصرى يوم 30 مارس المقبل، وهى المباراة المؤجلة من الدور الأول، ويحتاج الأحمر للفوز وحصد النقاط الثلاث حتى يتمكن من الزحف نحو المقدمة وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر فضلاً، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيصبح موقع الأحمر صعبًا، خاصة أن المواجهات المباشرة ستكون الفيصل فى حالة تساوى الفريقين فى نتائج جميع المباريات المقبلة فى الدورى.

مواجهات حاسمة فى أبريل 2019

يشهد شهر أبريل المقبل مواجهات حاسمة من شأنها إحداث تغييرات فى ترتيب جدول الدورى، ويواجه الأهلي يوم 18 من الشهر ذاته فريق بيراميدز، وهى المباراة الأصعب على الإطلاق، نظرًا لقوة بيراميدز وامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى بخلاف المدير الفنى المخضرم رامون دياز، كما يواجه الزمالك فى نفس اليوم فريق الإسماعيلى، وهى المواجهة التى لن تكن سهلة على طرفيها.

وفي 22 أبريل يلتقى الزمالك مع بيراميدز، ويلتقي الأهلي مع المصرى البورسعيدى، وهى مواجهات صعبة على قطبى الكرة المصرية، والتي من الممكن أن تحدث تغييرات فى جدول الدورى، سواء بوصل الأهلي للقمة، أو بانفراد الزمالك بها.