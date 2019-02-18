صراع القمة والهبوط يشتعلان.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 22.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا هاما على إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22، من الدوري المصري الممتاز.

وسجل للزمالك خالد بوطيب وكهربا، فيما أحرز هدف إنبي محمد بسيوني.

شاهد أهداف الزمالك وإنبي

وعلى الجانب الأخر، حقق الأهلي فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي، بهدف نظيف، مساء السبت في إطار نفس الجولة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد عمرو السولية.

شاهد أهداف الأهلي والإنتاج

وفي سياق متصل، اكتسح بيراميدز، سموحة برباعية نظيفة.

وبذلك حافظ الزمالك على تصدره للدوري بـ 51 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، يليه بيراميدز بـ 45 نقطة، ثم الأهلي ثالثا بـ 42، وله 3 مباريات مؤجلة، والمقاولون رابعا بـ 31 بفارق الأهداف عن الإنتاج والمقاصة.

جدول الدوري كاملا

قائمة الهدافين

واصل محمود علاء، مدافع الزمالك انفراده بصدارة قائمة هدافي الدوري بـ12 هدفا، يليه حسام باولو، كهربا، أحمد علي، بـ 10 لكل منهم.