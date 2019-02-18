وكيل مؤمن زكريا يوضح حقيقة فسخ تعاقده مع "أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا، المعار لصفوف نادي أُحد السعودي، أن اللاعب مصاب ويحتاج لأسبوع من أجل العودة للملاعب والمشاركة في المباريات.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن دراسة نادي أُحد لفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا بالتراضي بعد توقيع مخالصة مالية معه لعدم جاهزيته بعد.

وقال وكيل مؤمن في تصريحات لـ"الخليج 365": "مؤمن زكريا يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج لأسبوع من أجل المشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

واختتم: "لا يوجد أي تحرك من جانب نادي أُحد بشأن فسخ التعاقد مع مؤمن كما تردد مؤخرا، كل التقارير غير حقيقية".

وصرح رئيس نادي أُحد سعود الحربي لـ"يلا كورة" في وقت سابق بأن الأيام المقبلة سوف تشهد بيان رسمي بشأن موقف مؤمن زكريا.

جدير بالذكر، أن مؤمن زكريا يلعب في صفوف أُحد السعودي معارا من النادي الأهلي لنهاية الموسم الحالي.