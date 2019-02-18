يوفنتوس يعلق على ضم صلاح: "شهر يونيو المقبل سيشهد تغيرات جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي أن الحديث عن صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مقابل بيع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم البيانكونيري خلال الفترة المقبلة مجرد خيال لافتًا إلى أن شهر يونيو المقبل قد يشهد تغيرات جديدة.

وخلال تصريحات إذاعية نقلتها كالتشيو ميركاتو قال باراتيسي: "الحديث عن صفقة صلاح-ديبالا مجرد خيال ما زلنا في شهر فبراير ولا نعرف ما سيحدث في يونيو، أعتقد أننا وقعنا بالفعل مع لاعب كبير وهو آرون رامسي من أرسنال، إنه بالفعل توقيع كبير لنا".

وأضاف المدير الرياضي للسيدة العجوز: "ديبالا في الخامسة والعشرين من عمره ، إنه لاعب يوفنتوس وقد قدم الكثير للفريق، أنا متأكد من أنه سيصبح أحد أساطير يوفنتوس، لديه المهارات للقيام بذلك".

وعن رحيل ماروتا قال: "لماذا رحل؟ أنا لست الرجل المناسب للإجابة عن هذا السؤال".

وبسؤاله عن أزمة ماورو إيكادري مع إنتر ميلان قال: "لم نرغب في إزعاج إنتر بشأن إيكادري في الصيف الماضي، كانت هناك اتصالات وسألنا اللاعب الأرجنتيني إذا كان الانتقال إلى يوفنتوس خيارًا مناسبًا بالنسبة له في حال رغبته في مغادرة الفريق، لم نجدد الاتصالات مؤخرًا".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل قال: "إن دوري الأبطال هو أحد أهدافنا، وهو دافع للقيام بعمل جيد، نحن بحاجة إلى أشياء كثيرة من أجل الفوز بها، منها الحظ القليل".

جدير بالذكر أن بعض التقارير ربطت صلاح مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الفترة المقبلة مقابل الاستغناء عن ديبالا.