رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة الجمعية العمومية في موعدها

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، إقامة الجمعية العمومية المقرر لها يوم 23 فبراير الجاري في موعدها.
قال أحمد مجاهد عضو مجلسإدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية اجتمع اليوم للتأكيد على إقامة الجمعية العمومية في موعدها وعدم تأجيلها.
تابع أن اتحاد الكرة سيناقش في الساعات المقبلة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الاساسي بجانب الاجتماع مع الأندية قبل الجمعية العمومية.
ولفت الى أن الجمعية العمومية ستقام في فندق موفمبيك بالسادس من أكتوبر.
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