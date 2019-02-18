بعد غياب شهرين.. إبراهيم نور الدين يدير مباراة المقاصة ودجلة

كتب - كريم عبد المحسن: أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، اختيار الحكم إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة اليوم، ضمن الجولة 23 لدوري القسم الأول. الأول. ويعاون نور الدين كل من: محمد عبد المجيد وهاني خيري، ومحمد علاء هاشم حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد وصبحي العمراوي حكما خامسا. ويعد هذا هو الظهور الأول لنور الدين تحكيميا منذ ادارته لقاء النجوم مع طلائع الجيش يوم 23 ديسمبر الماضي في الجولة الثامنة عشرة للدوري، حيث فاز الطلائع بهدفين لهدف.

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