- 1/2
- 2/2
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته لما وصل إليه لاعبوه السابقون ماتس هومليز وروبرت ليفاندوفسكي لاعبي بايرن ميونيخ قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين، مساء غد، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.
وكان الثنائي تحت قيادة كلوب عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونيخ :" ليفاندوفسكي و هوملز؟ إنهم فتية رائعين للغاية، أنا ممتن لهم لأنه بدونهم لم أكن لأحصل على مسيرة جيدة، هم جيدين،
وأضاف "أنا حقا أحبهم لكن سنحاول منعهم من التألق في مباراة الغد".
وتابع "لقد حصلنا على استراحة قصيرة و استغلينا الوقت في العمل على بعض الجوانب التكتيكية و جوانب اللياقية. هل من الافضل اللعب باستمرار أو الحصول على استراحة؟ لا أعلم، ربما سيتم إعطاء الإجابة غدا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليفربول: أحب لاعبي بايرن ميونيخ لكننا سنوقفهم غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.