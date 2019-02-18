كاف يحدد موعد وملعب مباراة الإسماعيلي بدوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي كتب - كريم عبد المحسن: حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد وملعب مباراة الإسماعيلي أمام شباب قسطنطينة المقرر لها يوم 23 فبراير الجاري بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال يوم 23 فبراير الجاري بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطالأفريقيا. وقرر الكاف إقامة المباراة في تمام السادسة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بعدما تقرر عودة الإسماعيلي للبطولة من جديد.

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