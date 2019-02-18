مدرب إنبي يعقد جلسات نفسية مع الحارس عمرو حسام

علي ماهر مدرب إنبي كتب - صبري حافظ حرص علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي على الجلوس مع الحارس عمرو حسام بعد مباراة الزمالك والتأكيد على أن الأخطاء واردة وضرورة طى صفحة مباراة الزمالك. أن الأخطاء واردة وضرورة طى صفحة مباراة الزمالك. وطالب ماهر الحارس بأن يتعلم الدرس في اللقاءات المقبلة بعد الخطأ الساذج في كرة مشتركة مع المغربي خالد بوطيب والذى سجل منها الهدف الأول للزمالك مبديا تفاؤله باللقاءات المقبلة.

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