علي ماهر يشيد بمجلس إدارة إنبي

علي ماهر مدرب إنبي كتب - صبري حافظ أشاد على ماهر المدير الفني لفريق إنبي بإدارة النادي بعد نزول المحاسب زكريا السيد نائب رئيس النادي البترولي، ومعه بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الى غرف خلع الملابس بعد مباراة الزمالك خلال المباراة، والمطالبة بإستمرار الروح والجهد لتخطى الظروف الحالية والوصول للمنطقة الدافئة. بعد مباراة الزمالك خلال المباراة، والمطالبة بإستمرار الروح والجهد لتخطى الظروف الحالية والوصول للمنطقة الدافئة. وأكد على ماهر المدير الفني لإنبي أن مباراة الزمالك كانت صعبة أمام فريق يتصدر الدوري ويضم افضل اللاعبين، مشيرا الى أن هدفي الزمالك جاءا من خطأين ساذجين في الوقت الذى أهدر فيه لاعبونا ثلاث فرص مؤكدة منهم فرصتان للكونغولي لوكومبي في الشوط الثانى.

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