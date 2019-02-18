مصر تتقدم بطلب تنظيم البطولة العربية للجودو بشرم الشيخ

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يغادر القاهرة صباح غد الثلاثاء المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الإتحاد المصرى للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربى إلى مدينة مراكش المغربية لحضور إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد العربى الذى يعقد يوم 22 فبراير الجارى على هامش فعاليات البطولة العربية للأندية التى تقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 الجارى بمدينة مراكش، وسوف يلقىكلمة إفتتاح المكتب التنفيذى أبو بكر بن باده رئيس الإتحاد المغربى، أما كلمة الاتحاد العربى فسوف يلقيها اليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى.
صرح المهندس مطيع فخر الدين أن أهم ما سيتم مناقشته فى الإجتماع ما حدث فى مؤتمر الإتحادات الرياضية
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