اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE

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بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على تشيلسي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة في ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكراً.

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر على beIN SPORT LIVE