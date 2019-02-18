اونلاين | لايف اتش دي الاسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الاثنين

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد اليوم، بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

لايف اتش دي الاسطورة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الاثنين

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر أمام تشيلسي والحفاظ على آماله في الخروج من الموسم الحالي ببطولة في ظل إبتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وتضاؤل آماله في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما ودع مسابقة كأس الرابطة مبكراً.

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

وكان تشيلسي تغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما يوم 19 مايو الماضي بملعب "ويمبلي"، سجله النجم البلجيكي هازارد.