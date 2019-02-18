رياضة | سر استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أسباب خروج محمد عنتر من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي والتي أقيمت أمس وحقق بها الزمالك الفوز بهدفين لهدف.

وقال المصدر إن استبعاد اللاعب جاء بعد هجوم خطيبته على المدير الفني كريستيان جروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث انتابت إدارة الكرة والمدير الفني حالة من الغضب بسبب هذا الهجوم.

وكانت خطيبة اللاعب قد نشرت ستوري على انستجرام وشنت هجومًا حادًا على "كريستيان جروس" لمدير الفنى للفريق بعد تعادل الأبيض مع نصر حسين داي بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية دور المجموعات بالكونفدرالية.

حيث نشرت قائلةً: "جروس الظلم وحش بتكسب علشان معاك احسن لعيبه بس ماينفعش تبقى مدرب وتخاف من لعيبة وتحب وتكره على مزاجك ده هيخلق كره بين اللعيبة وفى لعيبة غلطت بس فى مدرب بيعمل تبديل سريع مش فى اخر 3 و 5 دقائق وفى مدرب عارف يسيطر مش بيلعب بالبركة و بيتفرج انت بتلعب باسم الزمالك".