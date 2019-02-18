رياضة | أزمة عنيفة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني نادي ريال مدريد الإسباني من أزمة عنيفة داخل صفوف الفريق وفقا للتقارير الإعلامية بعد الخسارة أمام جيرونا في الليجا.

ورصدت كاميرات شبكة موفيستار الإسبانية والتي نقلت مباراة ريال مدريد وجيرونا بالأمس في بطولة الدوري الإسباني، أزمة العلاقة المتوترة بين جاريث بيل نجم الملكي ومدربه سانتياجو سولاري.

وقالت الشبكة إن الدولي الويلزي بيل خرج من غرفة اللاعبين إلى الملعب بين الشوطين، وهو غاضب من مدربه الأرجنتيني لعدم الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

وطلب سولاري من بيل المشاركة في اللقاء بعد هدف التعادل لجيرونا والذي سجله كريستيان ستواني من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وأضافت الشبكة أن بيل ظهر غاضبا لكن سولاري منحه بعض التعليمات قبل النزول إلى أرضية الملعب لكن جيرونا أحرز الهدف الثاني وفاز باللقاء.