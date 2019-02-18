جوزيه مورينيو يجمع ثروة طائلة بطريقة غريبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن اقتران اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، بالفشل أصبح شائعا خلال الفترة الأخيرة، نظرا لتركه عمله مع فرق كثيرة بعد سوء النتائج والتي كان آخرها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، نجح في تكوين ثروة كبيرة وأموالا طائلة بسبب إخفاقاته في الملاعب، فيما يبدو الأمر غريبا كونه جمع ثروته عن طريق الفشل.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، تقريرا عن مورينو بعنوان “متخصص في الفشل”، يشير إلى أن أحدث دفعة ضخمة دخلت إلى حساب مورينيو كانت من ناديه السابق، مانشستر يونايتد، الذي أقاله في ديسمبر الماضي، بسبب النتائج المخيبة.

التقرير أضاف، إن مورينيو حصل على 80 مليون دولار أمريكي من النادي الإنجليزي ومنافسه المحلي تشلسي وريال مدريد الإسباني، وذلك تعويضا عن إنهاء خدماته من جانب واحد، واعتبر أن المدرب البرتغالي كسب أكثر من أي شخص طيلة حياته، فقط لأنه سيطرد من عمله.

الصحيفة أضافت إنه في عام 2014، وصف مورينيو، مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينجر، بـ”المتخصص في الفشل”، بعدما أكد الأخير بأنه غير مرشح للفوز في الدوري الإنجليزي.. وبعد سنوات، أصبح مورينيو يوصف من قبل الصحافة بـ”المتخصص في الفشل”، إلا أنه يعتبر فشلا لذيذا، لا سيما وأنه مرتبط بملايين الدولارات.

السجالات المالية لنادي مانشستر يونايتد، كشفت أن الفريق دفع للمدرب المطرود وعدد من مساعديه مبلغ 25 مليون دولار، تعويضا عن إقالتهم قبل شهرين.. وهذه هي المرة الرابعة التي يطرد فيها ناد مورينيو من وظيفته، وفي كل مرة كانت الأندية تضطر إلى دفع تعويض هائل له.

ريال مدريد الإسباني كان قد عيّن المدرب البرتغالي في عام 2010، حيث تمكن من حصد عدد من الألقاب، مثل كأس ملك إسبانيا عام 2011، والدوري الإسباني عام 2012، وغادر في 2013، بعد موسم هزيل خرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض.. واضطر رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، إلى دفع الشرط الجزائي البالغ، 21 مليون دولار، عندما قرر الريال الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي.

أما المبلغ الأكبر الذي تلقاه مورينيو، فكان من خزينة نادي تشلسي الإنجليزي على فترتين تولى فيهما تدريبه، ووصل الرقم إلى نحو 38 مليون دولار.