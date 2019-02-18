شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يعود للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - شارك الثلاثي أحمد فتحي وأحمد حمودي وصالح جمعة، لاعبي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، في مران الفريق، وذلك بعد تعافيهم من الإصابات.

وبذلك يكون الثلاثي مؤهلين للعب المباريات بعدما عادوا لتدريبات الكرة بشكل تدريجي في الأيام المقبلة، للتأكد جاهزيتهم للمباراة المقبلة أمام الداخلية.

كما سيعود وليد أزارو للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعدما انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وكان أزارو قد أصيب في، يناير الماضي، بقطع في العضلة الضامة، غاب على إثره أربعة أسابيع.

كما سيخضع حارس المرمى أحمد الشناوي، اليوم الإثنين، إلى فحص طبي، لتحديد مدى جاهزيته للمباراة المقبلة أمام الداخلية.

وتعرض الشناوي لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، حيث شعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة والدفع به.

والجدير بالذكر أن الأهلى سيواجه فريق الداخلية، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 بالدوري المحلي.