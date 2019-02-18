شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تقرر إيقاف مدرب الاتحاد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف مدير الاتحاد أسامة المولد، بعدما قام به عقب مباراة فريقه أمام الرائد في الدوري.

واعتدى المولد، على مدرب الرائد عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في ختام مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت اللجنة إيقاف مدير الاتحاد 8 مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها مع الفريق، وتغريمه 20 ألف ريال واجبة السداد في مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار.

كما اتخذت اللجنة قرار إيقاف اللاعب سيبستياو دي فرايتاس جونيور، لاعب الشباب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة ذاتها من البطولة.

وإيقاف أيضا اللاعب لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع فريقه، كما تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال.