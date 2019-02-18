انت الان تتابع نجم الأهلي السابق ينتقد مجلس الخطيب بسبب التعاقدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

انتقد أنور سلامة، نجم النادي الأهلي السابق مجلس إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب، بسبب تعاقدات النادي مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، خاصة فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي. وقال نجم القلعة الحمراء السابق إن الأهلي تعاقد مع 9 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بقيمة مالية تتعدى 200 مليون جينه مصري، هو ما رآه أمرا مبالغا فيه على الإطلاق. وأكد سلامة المدير الفني الأسبق لفريق الجونة في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعامل بشكل خاطئ في التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق.

وأكد أن اللاعب يتميز بالسرعات العالية والمهارات التي تؤهله لصنع الفارق مع الفريق، لكنه انتقد المقابل المادي الكبير الذي دفعه المارد الأحمر في اللاعب رغم أنه كان متاحًا قبل ذلك في مصر المقاصة ومن قبلها في الشرقية للدخان. وعن رأيه في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو، أكد سلامة أن التعاقد معه لم يكن في محله،