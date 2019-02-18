انت الان تتابع مفاجآت في قائمة بايرن ميونخ لمواجهة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن قائمة لاعبيه المسافرة إلى إنجلترا، اليوم الإثنين، لمواجهة ليفربول الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت افتقاد العملاق البفاري لجهود جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة في المعدة، بينما حصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري، على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، في المقابل رغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوجسبورج يوم الجمعة الماضي، كان كينجسلي كومان ضمن بعثة بايرن المتجهة إلى إنجلترا.

كان كينجسلي كومان، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آخر في مباراة الجمعة الماضية، قد تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن يبدو أن لديه فرصة في المشاركة بمباراة الغد المقررة على ملعب أنفيلد. وستقام مباراة الذهاب بملعب آنفيلد معقل ليفربول، غدا الثلاثاء، وسيكون الإياب على استاد أليانز أرينا في ألمانيا، في 13 من شهر مارس