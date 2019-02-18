الان تتابع إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

وافق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على استقالة عمر الجريفاني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، وتعيين وليد الدلاك بديلًا عنه.

كما وافق على طلب مجلس إدارة الاتحاد بإضافة ناصر السريع، وثامر أبوغليه، كعضوين في مجلس الإدارة ليكون التشكيل الجديد كالتـالي: بندر بن محمد السفير “رئيسًا”، سلمان الأسمري “نائبًا”، وعضوية كل من مها النحيط، محمد الدوسري، وليد الدلاك، ناصر السريع، ثامر أبو غليه.

كما قرر بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، إنهاء تكليف وليد الدلاك المدير التنفيذي السابق، بنهاية فبراير الجاري، متمنيًا دوام التوفيق لجميع أعضاء المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة.