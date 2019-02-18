شكرا لقرائتكم رغم الهزيمة برباعية .. تريزيجيه حديث الصحافة التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظي محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي بإشادة جماهير جالطة سراي بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه خلال مشاركته في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس بملعب "قاسم باشا" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري التركي.

وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها قاسم باشا أمام جالطة سراي بنتيجة 1 – 4، إلا أن تريزيجيه إستطاع أن يخطف الأضواء بعدما سجل هدف ناديه الوحيد بطريقة رائعة.

وقالت صحيفة " hurriyet"، أن أداء تريزيجيه الرائع أثار تساؤلات جماهير جالطة سراي خلال المباراة في ظل تواضع أداء السنغالي مباي دياني الذي إنضم لصفوف الفريق قادماً من قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 10 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه كان نجم قاسم باشا الوحيد في مباراة جالطة سراي في ظل إنطلاقاته السريعة وقدرته الفائقة على التسديد، الأمر الذي أثار التساؤلات عما إذا كانت إدارة جالطة سراي أخطأت بالتعاقد مع مباي دياني بدلاً من محمد صلاح.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى إلى 6 أهداف، علماً بأن النجم المصرى سجل أول أهدافه منذ 11 نوفمبر الماضى عندما زار شباك بورصا سبور.

وحقق محمود تريزيجيه 3 أرقام مميزة خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام جالطة سراى، وذكر موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، أن محمود تريزيجيه كان أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى فى مباراة أمس بواقع 7 تسديدات.

محمود تريزيجيه كان الأكثر مهارة فى مباراة قاسم باشا وجالطة سراى بـ4 مراوغات، كما حصل على 7.8 – 10 كأفضل لاعب فى قاسم باشا بمباراة أمس.