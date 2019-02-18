شكرا لقرائتكم السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى وزير الإعلام تركي الشبانة، يوم الأحد، نية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتلاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا بأن اجتماع صندوق الاستثمارات العامة مع النادي الإنجليزي كان يتعلق ببحث مشروع رعاية إعلانية.

وكتب تركي الشبانة على حسابه على "تويتر" الأنباء التي رجحت نية صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على النادي الإنجليزي "عارية عن الصحة تماما".

وأوضح أن الاجتماع الذي أجراه الصندوق مع نادي مانشستر يونايتد، كان لبحث "مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".