شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على عودة المنصورة لأداء مبارياته على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى المنصورة، الذى يحتل المركز الثانى فى المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، موافقة رسمية من مديرية أمن الدقهلية تفيد بموافقة الأمن على عودة الفريق لأداء مبارياته على ملعبه بعد خروج النادى لإقامة مبارياته باستاد بنى عبيد خلال الفترة الماضية.



كما وافق الأمن على حضور 300 مشجع من أبناء مدينة المنصورة لمباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة مقابل 50 مشجعا من أبناء مدينة المحلة، فى المباراة المقرر لها الثانية والنصف ظهرا باستاد المنصورة.



يذكر أن سوء أرضية استاد المنصورة أجبرت الجهاز الفني للمنصورة على طلب أداء المباريات باستاد بنى عبيد بسبب سوء أرضية الاستاد الذى تقام عليه جميع مباريات أندية الدقهلية فى دورى القسم الثانى ودوري القسم الثالث، قبل أن يطلب الصورة العودة لأداء مبارياته على استاد المنصورة تجنبا لعدم إرهاق اللاعبين خلال المباريات المقبلة من بطولة دورى القسم الثانى.