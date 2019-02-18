شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يعلن قيد عبد الخالق ورجب فى القائمة الأفريقية للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد على أبوجريشة، المستشار الرياضى للإسماعيلى، بمستوى الفريق مؤكدا أنه يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى.

وقال أبوجريشة:”الفريق يقدم مستوى جيد بعد تولى المدرب البلجيكى يانيفسكى الإدارة الفنية للفريق بجانب الإضافة الفنية التى حققتها الصفقات الجديدة”.

وواصل، ”تم قيد الثنائى أيمن رجب وإبراهيم عبد الخالق بالقائمة الأفريقية، فهما على مستوى عال ونجحا فى الانسجام سريعًا بصفوف الفريق”، مؤكدا أن إضافتهما جاءت بعدما قدم الإسماعيلى تظلما للاتحاد الأفريقى أكد فيه أن الفريق تم استبعاده يوم 23 يناير وكانت فترة القيد تنتهى يوم 13 يناير، وهو ما وافق عليه مسئولو الكاف بمنحنا قرارا استثنائيا لقيد بعض اللاعبين الجدد.

عن لقاء بطل الجزائر شباب قسنطينة قال "فاكهة" الكرة المصرية وأحد أفضل لاعبى أفريقيا فى السبعينيات، ”صعب للغاية خاصة أن الفريق الجزائرى كان قد اقترب من التأهل بعد اقصاء الإسماعيلى، ولكن بعد عودته أصبحت لديه رغبة قوية فى حسم الصدارة”.

واختتم أبو جريشة تصريحاته قائلا، ”صحيح أن الفرصة صعبة فى بطولة أفريقيا لكن علينا أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل السعى نحو التأهل”.