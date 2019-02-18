شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفقد إيمانويل ايجيبتور أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إيمانويل ايجيبتور، لاعب فريق الداخلية، للإصابة فى الركبة خلال مشاركته بتمرين الفريق، الذى يستعد لمواجهة الأهلي بعد غد، الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى العام.

وأكد اللواء عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية، أن اللاعب يجرى أشعة مساء اليوم، الاثنين، لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

وكان فريق الداخلية فاز بسباعية نظيفة فى الودية التى خاضها الفريق أمام النصر القاهرى، في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي، ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات.

ويطمح علاء عبد العال فى تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة فى ظل الاستفاقة المحلية التى يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذى انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز فى 6 مباريات متتالية، من أجل تخطى الموقف الصعب في ترتيب جدول الدورى، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير فى جدول المسابقة، والذى يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.