شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2000 يهزم تركيا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 على نظيره التركى بنتيجة 27 / 13 فى إطار أول أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ضمن المجموعة الثانية. ويقام حفل افتتاح البطولة فى تمام السابعة مساءً، على أن يلتقى منتخب الفراعنة مع المغرب عقب حفل الافتتاح. وتضم المجموعة الثانية كلا من: الإمارات ومصر وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب. بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كلا من: رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية .

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