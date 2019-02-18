أول رد فعل من إنبي تجاه حارسه بعد خطئه الكارثي أمام الزمالك

عمرو الحلوانى - محمد رشاد

رفض على ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى توقيع أى عقوبات على حارسه عمرو حسام الذى تسبب بشكل فردى فى هدف الزمالك الأول فى المباراة التى جمعتهما أمس بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وعلم "صدى البلد" أن المدير الفنى لإنبى اكتفى بتوجيه عتاب فنى للحارس؛ مؤكدا أنه كان بسهولة شديدة جدا يمكنه التخلص من هذا الموقف بإخراج الكرة بشكل مباشر دون محاولة التخطى من خالد بوطيب مهاجم الزمالك .

وكان إنبى تلقى هزيمة من قبل الزمالك أمس بهدفين مقابل...