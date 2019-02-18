صور| مصر تفوز على تركيا "٢٧ – ١٣" في بطولة البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

فاز منتخب مصر لناشئي كرة اليد على نظيره التركي، اليوم الاثنين، بنتيجة ٢٧ مقابل ١٣، في أولى مباريات الفريقين ببطولة البحر المتوسط، والتي أقيمت بصالة المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وتضم المجموعة الأولي المنتخب المصري إلى جانب منتخبات، (فرنسا والإمارات وايطاليا والمغرب وتركيا)، وتقام مبارياتها على صالة المدينة الرياضية، بينما تتكون المجموعة الثانية، من منتخبات (ليبيا وتونس ومونتينيجرو، والسعودية ورومانيا والجزائر).

ويلتقي المنتخب المصري في ثاني مبارياته مع نظيره المغربي في السادسة مساء اليوم في لقاء الافتتاح الرسمي للبطولة.