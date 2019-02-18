مصر تهزم تركيا في بطولة البحر المتوسط لشباب اليد

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 نظيره التركى بنتيجة 27 / 13 فى إطار أولى أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ضمن المجموعة الثانية. يقام حفل افتتاح البطولة فى تمام السابعة مساءا ، على أن يلتقى منتخب الفراعنة مع المغرب عقب حفل الإفتتاح . تضم المجموعة الثانية كلا من ، الإمارات ومصر وإيطاليا و فرنسا وتركيا والمغرب. بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كلا من ، رومانيا و ليبيا و مونتنيجرو و الجزائر و تونس و السعودية .

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