شكرا لقرائتكم راموس يتلقى عرضاً للمشاركة في بطولات المصارعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني دعوة من المصارع البلغاري روسيف، نجم المصارعة الترفيهية، لدخول عالم المصارعة ليصبح نجماً في WWE.

وقال المصارع روسيف الذي يعد من مشاهير مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة "RT" الإخبارية الروسية، "راموس يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله ليكون مصارعا في المستقبل إذا أراد دخول مجال المصارعة الترفيهية".

أضاف المصارع البلغاري "شخصية راموس تجذب الانتباه كذلك تصرفاته وطريقة ملابسه، جميعها صفات تؤهله ليكون مصارعا محترفا مثاليا في عالم WWE، راموس لاعب رائع يتواجد في الوقت والمكان المناسب، يسجل الأهداف الحاسمة في الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، هو قائد، ورجل قوي".

وكان سيرجيو راموس حصل على البطاقة الحمراء في مباراة ريال مدريد وجيرونا التي أقيمت أمس بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي إنتهت بخسارة الريال بنتيجة 1 – 2.

كما يغيب سيرجيو راموس عن المشاركة في مباراة الإياب بدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي بملعب "سانتياجو برنابيو" بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في لقاء الذهاب بملعب "يوهان كرويف أرينا" الذى إنتهى بتفوق الريال بنتيجة 2 – 1.